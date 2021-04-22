Haberler Gündem Son dakika: Kısa çalışma ödeneği 3 ay uzatıldı

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği 3 ay uzatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldıklarını duyurmuştu. Önemli karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

23.04.2021, 00:22 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021, 00:33