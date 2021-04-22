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Haberler Gündem Son dakika: Kısa çalışma ödeneği 3 ay uzatıldı

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği 3 ay uzatıldı

Başkan ’ın tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldıklarını duyurmuştu. Önemli karar ’de yayımlandı.

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği 3 ay uzatıldı

23.04.2021, 00:22 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021, 00:33

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldıklarını duyurmuştu. Önemli karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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