Yerli aşı için 200 gönüllü aranıyor

Türkiye'de korona virüse karşı geliştirilmesi planlanan aşı adaylarından biri olan, SBÜ Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırmalar Merkezi'nde yürütülen virüs benzeri parçacık (VLP) temelli aşı çalışmasında ilk aşama başarıyla tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın da aralarında bulunduğu 36 gönüllünün ilk doz aşıları uygulandı. 21 günlük arayı tamamlayan gönüllülere ikinci doz aşıları yapılmaya başlandı.

TEK OLMA ÖZELLİĞİ VAR

Şimdi Faz2 çalışmaları için gönüllüler aranıyor. Faz2 çalışması için 18 yaş üstü çalışma için kriterleri sağlayan her vatandaşı gönüllü olmaya davet eden Rektör Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "Yerli ve milli aşımız için herkes üzerine düşeni yapmalı" dedi. Dünyada korona virüsün 4 proteinini de içeren tek VLP aşı çalışması Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırma Merkezi'nde yürütülüyor. Çalışma, korona virüsün 4 yapısal proteininin kopyalanarak antijen kaynağı olarak virüs benzeri parçacıkların kullanılması prensibine dayanıyor. Dünyada korona virüse karşı virüs benzeri parçacık (VLP) temelli aşı tekniğiyle 4 çalışma yürütülüyor ancak Türkiye'deki aşı adayı 4 proteini birden içermesi nedeniyle tek olma özelliğini taşıyor. Bu yönüyle dünyada klinik faza giren bir aşı adayı yok.

■ FATMA GÖKSU