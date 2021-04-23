23 Nisan Özel oturumu! TBMM Başkanı Şentop'tan açıklamalar

Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, TBMM'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, oturum açılışında konuşmasını gerçekleştirdi

İşte Şentop'un açıklamalarından satır başları...

Türkiye'nin modern anlamda temellerini atan milli mücadeleden haberdar olması, ders çıkarması gereken sadece biz değiliz. 100 yıl önce topraklarımızda geçen mücadeleden Batılılar baştan olmak üzere Türkiye ile teması olan her ülkenin öğreneceği çok şey vardır.

Milli iradeye sahip çıkmak öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir.

Türkiye'nin bütünlüğüne kastetmedikçe, şiddeti bir yöntem olarak kabul edip, teşvik edip, desteklemedikçe, tahakkuku milletin refahı ve devletin bekası için elzem olan hedeflere ket vurmadıkça bütün siyasi farklılıkların bu çatı altında yer alması, demokratik zenginliğimizdir.