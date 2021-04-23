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Haberler Gündem Ayda’nın tek isteği okulların açılması

Ayda’nın tek isteği okulların açılması

Ayda’nın tek isteği okulların açılması

23.4.2021

İZMİR depreminin sembolü Ayda Gezgin, hayata tutunduktan sonraki ilk 23 Nisan'da Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un makam koltuğuna oturdu. 4 yaşındaki Ayda, pandemiden dolayı kapalı olan okulların tekrar eğitime başlamasını istedi. Daha sonra makam koltuğuna oturan Ayda'nın abisi Atakan'ın isteği ise depremde kaybettikleri anneleri Fidan Gezgin'in isminin Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinin yakında bulunan Barış Parkı'na verilmesi oldu.

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