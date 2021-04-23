Olimpik ve paralimpik sporcular aşılanacak

ULUSLAR arası müsabakalara katılacak Olimpik ve paralimpik sporcular öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması kapsamına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları öncesinde sporcularımızın aşılanacağını söyledi.