Son dakika: Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığı telefon üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi.

NATO ZİRVESİ'NDE İKİLİ GÖRÜŞME KONUSUNDA ANLAŞILDI

İkilinin görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama geldi. Beyaz Saray, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma konusunda anlaştı."