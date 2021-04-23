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Haberler Gündem Sputnik V aşısı da devreye girecek

da devreye girecek

Sputnik V aşısı da devreye girecek

23.4.2021

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlama ve tedbirlere uyumla vaka sayısının düşeceğini söyledi. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayılarında hedeflenen düşüşlerin sağlanamaması halinde tedbirler sıkılaştırılacak" dedi. Ülkemizde Hindistan varyantının henüz görülmediğini de dile getiren Bakan Koca, Hindistan'dan ülkemize giriş yapmak isteyenlere devlet yurtlarında14 gün karantina kuralı uygulandığını belirtti. Ülkemizde iki aşı türünün şu an aktif olarak kullanılmakta olduğunu dile getiren Bakan Fahrettin Koca, "Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek" müjdesini verdi.
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