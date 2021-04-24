Başkan Erdoğan Afganistan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum’u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti.
Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. pic.twitter.com/Sl5FI9aZ5m— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 24, 2021
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