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Başkan Erdoğan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ’u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ’ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal 'u kabul etti. Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan Afganistan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum’u kabul etti

24.04.2021, 15:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti.

Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

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