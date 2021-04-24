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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı , sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu. İftar programının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, sağlıkçıların pandemi sürecinde yaptığı fedakarlıklara dikkat çekerek, "Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

24.04.2021, 21:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Selimiye Mahallesi'ndeki Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğüne geçti.

Burada sağlık çalışanlarıyla orucunu açan Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.

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