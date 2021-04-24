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'dan Pençe operasyonları paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin paylaşımda bulundu:"Teröriste terörist diyemeyenlere inat, terörün kökünü kazıyacağız"

Fuat Oktay'dan Pençe operasyonları paylaşımı
AA

24.04.2021, 18:30 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021, 18:31

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından "PençeŞimşek", "PençeYıldırım" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Teröriste terörist diyemeyenlere inat, terörün kökünü kazıyacağız. Cephedeki Mehmetçiğimize ve görevdeki tüm güvenlik güçlerimize selam olsun." ifadelerini kullandı.

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