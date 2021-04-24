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Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede, son gelişmeler ışığında Türkiye ve Azerbaycan olarak hangi ortak adımların atılabileceği hususunda fikir teatisinde bulunuldu

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
AA

24.04.2021, 20:46

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Aliyev görüşmede, son gelişmeler ışığında Türkiye ve Azerbaycan olarak hangi ortak adımların atılabileceği hususunda fikir teatisinde bulundu.

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