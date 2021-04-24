Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki PKK hedeflerini geceden itibaren ablukaya aldı. Teröristler köşeye sıkıştırılırken, uçakların biri inerken diğeri kalktı. Bölgede abluka sürerken bir son dakika haberi daha geldi.

Gelen bilgiye göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı helikopterler ve uçaklardan özel kuvvetler ve komandolar bölgeye indirildi.

AVAŞİN, BASYAN, ZAP, KANDİL DE HEDEFTE

Operasyonda yerli ve mili üretim mühimmatların yanı sıra, SİHA'lar da aktif olarak kullanılıyor.

HAREKAT MERKEZDEN TAKİP EDİLİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları operasyonu Harekat Merkezi'nden takip ediyor. Çok sayıda savaş uçağının yanı sıra silahsız ve silahlı insan hava araçlarının da (İHA/SİHA) katıldığı operasyonda terör örgütünün yuvalandığı sığınak ve barınaklarla, cephane olarak kullanılan mağaralar vuruluyor.



Operasyonun geniş bir alanda gerçekleştiği, Avaşin, Basyan, Zap ve Kandil bölgelerinde de hedeflerin imha edildiği belirtiliyor.

5 BİN ASKER SAHADA

A Haber'in aktardığı bilgilere göre, 5 bine yakın asker operasyona dahil. Diyarbakır'da f-16 hareketliliği sürüyor. Operasyona mayın arama tarama ekipleri ve köpekler de katıldı.

KANDİL BÖLGESİNE YOĞUNLAŞILDI

Kandil bölgesi de çoğunluğu Diyarbakır olmak üzere değişik üslerden kalkan F-16'larla vuruluyor. Hava taarruzlarından sonra Metina, Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerine Sikorsky ve Chinook tipi helikopterlerle kara unsurları indirildi.