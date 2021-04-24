Kırmızı bültenle aranıyor

THODEX'İN kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüşerek Özer'in yakalanmasını ve gözetim altına alınmasını istedi.

BAKAN SOYLU DEVREYE GİRDİ

EMNİYET Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Genel Müdürlüğe kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin talep iletildiğini, bunun üzerine Interpol nezdinde işlemler başlatılarak dün saat 10.00 itibarıyla Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını belirtti.

8 İLDE OPERASYON YAPILDI

ÖTE yandan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü dün operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 62 kişi gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.