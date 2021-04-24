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Haberler Gündem Son dakika: ABD'den skandal '1915 Olayları' kararı

Son dakika: 'den skandal '' kararı

Son dakika haberleri: Başkanı , 'na ilişkin '' ifadesini kullandı.

Son dakika: ABD'den skandal '1915 Olayları' kararı

24.04.2021, 19:12 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021, 19:35

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 Olayları'na ilişkin 'soykırım' ifadesini kullandı. Bu skandal ifadenin kullanılmasından sonra ABD'ye tepki yağmaya başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları ile ilgili skandal açıklamasına sosyal medya hesabı Twitter üzerinden çok sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz." dedi.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal 1915 Olayları kararına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Çavuşoğlu, paylaşımında, "Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz." Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Tarihsel gerçekler, politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemez. Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır! Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullanmasını kınıyoruz. Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır. ABD Başkanı'nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklamaları Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir girişimdir.

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