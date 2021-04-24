Soylu: 31 milyon lirasına el konuldu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Thodex dolandırıcılığıyla ilgili açıklamada bulundu. Soylu, "Şahsın Türkiye bankalarındaki 31 milyon lirasına el konuldu" dedi. Özer'in, Arnavutluk'a giderken 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı" diye konuştu.

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