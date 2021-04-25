5 bin askerden bin 200’ü bordo bereli

UÇARBİRLİK destekli harekat 100 kilometre genişliğe yayılmış durumda. Terör hedefleri F-16, OBÜS'ler ve SİHA'larla ateş altına alınırken, birçok terörist etkisiz hale getirildi. Operasyona 5 bin asker katılırken, bin 200 kadarının bordo bereli olduğu öğrenildi. Bordo ve mavi berelilerin, teröristlerle sıcak temasa girerken, temizlenen bölgelere yerleştiği belirtildi.