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Haberler Gündem 5 bin askerden bin 200’ü bordo bereli

5 bin askerden bin 200’ü

5 bin askerden bin 200’ü bordo bereli

25.4.2021

UÇARBİRLİK destekli harekat 100 kilometre genişliğe yayılmış durumda. Terör hedefleri F-16, OBÜS'ler ve SİHA'larla ateş altına alınırken, birçok terörist etkisiz hale getirildi. Operasyona 5 bin asker katılırken, bin 200 kadarının bordo bereli olduğu öğrenildi. Bordo ve mavi berelilerin, teröristlerle sıcak temasa girerken, temizlenen bölgelere yerleştiği belirtildi.
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