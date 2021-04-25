KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Tatar'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Başkan Erdoğan, Rüstem Tatar'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek merhuma rahmet, Cumhurbaşkanı Tatar ve ailesine başsağlığı diledi.
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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