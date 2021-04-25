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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi

Başkan , () Cumhurbaşkanı 'a, babası Rüstem Tatar'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi
AA

25.04.2021, 12:03 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021, 12:07

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Tatar'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan, Rüstem Tatar'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek merhuma rahmet, Cumhurbaşkanı Tatar ve ailesine başsağlığı diledi.

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