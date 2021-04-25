Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Tatar'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.



Başkan Erdoğan, Rüstem Tatar'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek merhuma rahmet, Cumhurbaşkanı Tatar ve ailesine başsağlığı diledi.