Kahramanlar Kuzey Irak’ta

Türk Silahlı Kuvvetleri, 2 buçuk ay aradan sonra Irak'ın kuzeyine yeni bir harekat düzenliyor. Bölücü terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik hava destekli kara harekatı başlatıldı. Operasyonları ile terör örgütünün nefesini kesen Mehmetçik, Metina'da da terör örgütüne ağır kayıplar verdiriyor. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak'ta!" ifadelerini kullandı.

50 UÇAK VE HELİKOPTER

ATAK helikopterleri ve SİHA'ların aktif görev aldığı harekat ile teröristler köşeye sıkıştı. Harekat ile Özel Kuvvetler helikopterlerle bölgeye indirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının, operasyonu Harekat Merkezi'nden takip ettiği kaydedildi. Operasyon kapsamında bölgeye 2 tabur Özel Birliği'nin de intikal ettiği de ifade edildi. 50 civarında uçak ve helikopterin görev aldığı operasyon ile teröristlerin kaçış yolları da vuruluyor.

KAMPLAR VURULUYOR

HAVALARIN ısınmasıyla Türkiye'ye sızma hazırlığındaki terör örgütü, operasyon ile ağır kayıplar veriyor, terör örgütünün yuvalandığı sığınak ve barınaklarla, cephane olarak kullanılan mağaralar vurularak yerle bir ediliyor. Mehmetçiğin teröristlerin kökünü kazımaktaki kararlılığına hizmet edecek operasyon ile Metina bölgesi ve çevresinde bulunan Avaşin, Basyan ve Zap bölgelerindeki PKK kampları imha ediliyor. Uzmanlar, bölgelerdeki terör varlığının sona erdirilmesi için harekatın önemine vurgu yapıyor.

MİT VE TSK'DAN ORTAK OPERASYON

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Sinan Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütün sözde en üst yönetim mekanizması "KCK Yürütme Konseyi" ve silahlı kanadın yönlendirildiği HPG konsey üyesi olan Dalokay Şanlı'nın Avrupa'daki faaliyetleri uzun süredir MİT tarafından takip ediliyordu. MİT, Şanlı'nın silahlı faaliyetleri yönlendirmek üzere Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine geçtiğini tespit ederek çalışma başlattı. MİT'in sahadaki ajanları vasıtasıyla Şanlı'nın Türkiye'nin büyükşehirlerinde canlı bomba ve stratejik tesislere yönelik sabotaj eylemleri planladığı istihbaratı alması üzerine operasyon için karar verildi. Şanlı, örgüt mensuplarıyla toplantı yapmaya gittiğinin tespit edilmesi üzerine, sivillerden uzaklaştıktan sonra gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLER KAÇACAK DELİK BULAMIYOR!

ATAK helikopterleri ve SİHA'ların aktif görev aldığı harekat ile teröristler köşeye sıkıştı. 50 civarında uçak ve helikopterin görev aldığı operasyon ile teröristlerin kaçış yolları da vuruluyor.

■ BETÜL USTA