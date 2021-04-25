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Haberler Gündem MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

(MSB), bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
DHA

25.04.2021, 12:23

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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