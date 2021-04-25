Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.Son dakika... MSB açıkladı: "Kandil'de 4 hedef vuruldu"
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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