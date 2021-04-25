‘Özer, İtalya’daki yeni hayatına başlamıştır’

ARNAVUTLUK'a kaçan ve kırmızı bültenle aranan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer ile ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı. Özer'in Arnavutluk'u, hedef şaşırtmak ve zaman kazanmak için seçtiği belirtildi. Buradan İtalya'ya kaçtığı düşünülen Özer'in yeni bir kimlik ve milyarlarca dolarla yeni bir hayata çoktan başladığı tahmin ediliyor. Para ve Yatırım Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Türkiye'den kaçış operasyonunun uzun bir süre önce planlandığını ve Özer'in uluslararası bir çete veya örgütten yardım almadan bu işi yapmasının imkansız olduğunu dile getirdi.

40 BİN MAĞDURDAN 20'Sİ ŞİKAYETÇİ OLDU

KRİPTO para borsası Thodex'e Türkiye genelinde yatırım yapan 400 bine yakın kişinin mağdur olduğu ortaya çıktı. Thodex'e en çok yatırım yapılan şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, İzmir'deki kurban sayısının 40 bin olduğu belirlendi. 40 bin kişi içinden sadece 20 kişinin emniyet ve savcılıklara başvuru yaptığı öğrenilirken bazı yatırımcıların ise sessiz kalıp süreci beklemeye başladıkları ileri sürüldü. Öte yandan yetkililer, bu tür büyük dolandırıcılık hareketlerinin ardından bu parayı kurtaracağını iddia eden alt dolandırıcıların ortaya çıktığını söyleyerek herkesin dikkatli olmasını istedi

'KOLAY PARA KAZANMA HIRSI BİZİ MAHVETTİ'

Thodex dolandırıcılığının ardından gözler diğer sanal yatırım firmalarına çevrildi. İzmir'de bir oto yıkama şirketi sahibi 43 yaşındaki Özcan Bekin de, Türkiye merkezli bir sanal yatırım borsasına 40 bin lira civarında parasını kaptırdı. Şirket yetkililerine ulaşamadığını ve hesabındaki paranın buhar olup uçtuğunu belirten Bekin, savcılığa başvurdu. Birçok arkadaşının da mağdur olduğunu belirten Bekin, "Kolay ve çabuk para kazanma hırsı ile evdeki bulgurdan da olduk. Kimse bunlara inanmasın" dedi.

■ FATİH ŞENDİL