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Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe!

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terör hedeflerinin vurulduğunu bildirdi.

Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe!
AA

25.04.2021, 13:34 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021, 13:49

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların planlandığı gibi devam ettiği belirtilerek, "Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetleri'miz de terör hedeflerini yerle bir etti." ifadelerine yer verildi.

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