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Haberler Gündem Thodex vurgununda yeni gelişme! Faruk Fatih Özer'in yakalanması için özel ekip görevlendirildi

Thodex vurgununda yeni gelişme! 'in yakalanması için özel ekip görevlendirildi

Yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen kripto para borsası Thodex’in kurucusu 'in abisi Güven Özer soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 68'e yükseldi. 'a gittiği belirlenen Özer için Türk emniyeti de harekete geçti. Oluşturulan 4 teknik ekip Arnavutluk başta olmak üzere,  ve Kuzey Makedonya'ya gönderildi.

Thodex vurgununda yeni gelişme! Faruk Fatih Özer'in yakalanması için özel ekip görevlendirildi

25.04.2021, 20:44

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu tespit edilen 78 şüphelinin ardından 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 68 şüpheliyi yakaladı.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçtığı belirlenince iadesi için girişimlerde bulunuldu. Kripto para borsası Thodex'i işlemlere kapatıp, müşterilerin 2 milyar doları ile kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Arnavutluk'la Türkiye arasında tüm mekanizmalar devreye sokuldu. Arnavutluk güvenlik birimleri çok sayıda adrese baskın düzenledi.

ÇEMBER DARALDI
Emniyet Genel Müdürlüğü de işbirliği ve koordinasyon amacıyla 5'er kişiden oluşan 4 teknik ekip kurdu. Bu ekiplerden biri Arnavutluk'a gönderildi.

Türk heyet, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yetkilliler ile Tiran'da yarın toplantı yapacak.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer halen Arnavutluk sınırları içinde. Özer'in fiziki takibi sürüyor, ülkeden çıkabileceği tüm noktalar kapatıldı.

Arnavutluk'a komşu Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da ilgili birimlerle görüşmeler yapıldı. Emniyetin oluşturduğu teknik ekiplerden 3'ü de bu ülkelere gitti.

ŞÜPHELİLERDEN 69'U YAKALANDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Özer'in babası, ağabeyi ve kız kardeşinin de olduğu 80 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ağabey Güven Özer Pendik'te, kız kardeş Serap Özer ise Kocaeli'de gözaltına alındı.

Baba Zülküf Özer'le birlikte 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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