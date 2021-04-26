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Haberler Gündem FETÖ'nün ‘belediyeler imamı’ Erkan Karaarslan mason çıktı

'nün ‘belediyeler imamı’ çıktı

'nün belediyeler imamı olarak bilinen ve FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmak suçundan 38 ay tutuklu kalan 'ın ''ne üye olduğu ortaya çıktı.

FETÖ'nün ‘belediyeler imamı’ Erkan Karaarslan mason çıktı

26.04.2021, 08:48

Son dakika haberi! FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen ve FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmak suçundan 38 ay tutuklu kalan Erkan Karaarslan'ın 'Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'ne üye olduğu ortaya çıktı.

FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen ve FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmak suçundan 38 ay tutuklu kalan Erkan Karaarslan'ın 'Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'ne üye olduğu ortaya çıktı.

MASON DERNEĞİNE ÜYELİĞİNİN DEVAM EDİYOR
Çok sayıda derneğe üye olan Karaarslan'ın FETÖ'nün Belediye imamı olduğunun ortaya çıkmasının ardından 3 dernekle yönetim kurulu kararıyla ilişkisi kesilirken Mason derneğine üyeliğinin devam ettiği belirlendi. Sabah'ın haberine göre, Karaarslan FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmak suçundan 38 ay tutuklu kalmıştı.

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