Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde "terör temizliğinin" devam ettiği kaydedildi..

Açıklamada, Mehmetçiğin bölgede PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği bildirildi.

Operasyon sırasında iki ayrı girişi olan ve daha önce havadan vurulan bir mağaranın görüntülerine de yer verildi.