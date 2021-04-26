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Son dakika: Başkan Erdoğan Külliye'de Cumhurbaşkanı ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan , Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü. Tatar, 27-29 Nisan'da yapılacak gayriresmi Kıbrıs görüşmeleri için 'ye gidiyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan Külliye'de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü

26.04.2021, 14:51

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan'da yapılacak gayriresmi Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye gidiyor. Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre görüşmeleri öncesi Ankara'ya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü.

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