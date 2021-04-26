Son dakika: Başkan Erdoğan Külliye'de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan'da yapılacak gayriresmi Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye gidiyor. Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre görüşmeleri öncesi Ankara'ya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü.
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