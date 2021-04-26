Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşma! Rusya'dan açıklama

Son dakika haberi... Rusya'dan yapılan açıklamada, Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için Türk Viscoran ilaç firması ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Rusya ile Viscoran İlaç şirketinin Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için anlaşmaya vardıkları duyuruldu. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, "RDIF ile Türk ilaç şirketi Viscoran Ilac, dünyanın koronavirüse karşı onaylanmış ilk aşısı Sputnik V'nin bu ülkede üretimi için işbirliği yapacaklarını ilan ederler" açıklamasını yaptı.Söz konusu açıklama Sputnik V aşısı adına Rus yetkililer tarafından açılan resmi Twitter hesabından yapıldı.

BAKAN KOCA "ÇOK YAKINDA SPUTNİK V'YE BAŞLANACAK" DEMİŞTİ

Son Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çok yakında ülkemizde Sputnik V aşısına başlanacak'" demişti.

PUTİN TEKLİF ETTİ ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Aralık 2020'de ortak üretim konusunda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sayın Putin, Rus aşısı Sputnik V konusunda telefonda Cumhurbaşkanımız'a bir teklifte bulununca hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımıza talimat verdiler ve onun neticesinde kurumlarımız arasında bir mutabakat zaptı imzalandı" ifadelerini kullanmıştı.