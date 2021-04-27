e-Devlet'ten hemen yapın! Belge zorunluluğu var... Herkes sıraya girdi

Adıyaman'da koronavirüs nedeniyle uygulanacak tam kapanma öncesi çiftçiler, izin belgesi almak için Ziraat Odası önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Türkiye genelinde koronavirüse yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklanması üzerine Adıyaman'da birçok çiftçi Ziraat Odası'na akın etti. Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi alarak kısıtlama süresince tarımsal faaliyetlerini sürdürmek isteyenler, sabah erken saatlerden itibaren Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Ziraat Odası önüne gelerek kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kalabalığı sık sık sosyal mesafe ve maske takma kuralına dikkat etmeleri yönünde anons yaparak uyardı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Perşembe akşamından itibaren geçerli 17 günlük 'Tam kapanma' nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamasında izin almak isteyenler, kaymakamlıklara akın etti. Avcılar'daki kaymakamlığa bu amaçla gelenlere görevliler e-Devlet üzerinden başvuru yapmalarını önerdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlaması süresince şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyeceği açıklandı. Kısıtlama tarihlerinde yolculuk etmek isteyenlere Avcılar Kaymakamlığı'ndaki 'Açık Kapı' görevlileri yardımcı olmaya çalıştı. İzin belgesi almak isteyenlerin e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerektiği belirtilirken genelgedeki hususlara ilişkin belgesi bulunanların e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı'na ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden valilik/kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulları'na iletmeleri istendi. Kaymakamlıkta görevli Kaan Pastutmaz, genelgede belirtilen hususları vatandaşlara tek tek anlattıklarını, başvuru yapmalarına yardımcı olduklarını söyledi.