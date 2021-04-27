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Cumhurbaşkanı ile görüştü

5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, Guterres ve Cumhurbaşkanı Tatar arasındaki ikili görüşmeyle başladı. ’nin kentinde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı , kritik görüşme öncesinde Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyet Crans Montana Forumu (CMF) Kurucusu Büyükelçi Jean-Paul Carteron’la bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı BM Genel Sekreteri ile görüştü
AA

27.04.2021, 17:39 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021, 17:57

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasındaki ikili görüşmeyle başladı.

İkili görüşme, BM Cenevre Ofisi'ne yakın bir bölgede bulunan InterContinental Hotel'de gerçekleşiyor.

Yaklaşık 1 saat sürmesi beklenen görüşmede, Tatar'a KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve diğer yetkililer eşlik ediyor.

Guterres'in, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile de yerel saat ile 18.00'de bir araya gelmesi bekleniyor.

BM Genel Sekreteri, akşam da Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere heyet başkanları onuruna bir resepsiyon verecek.

Öte yandan, İsviçre polisinin otel etrafında geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Konferansta Türkiye'yi, başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu heyet temsil ediyor.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR VE BAKAN ÇAVUŞOĞLU, CRANS MONTANA FORUMU KURUCUSU CARTERON'LA GÖRÜŞTÜ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve beraberindeki heyet, Birleşmiş Milletler öncülüğünde düzenlenecek gayriresmi ''Kıbrıs Konferansı''na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine geldi. Heyet, konferans öncesi Crans Montana Forumu (CMF) Kurucusu ve Onursal Başkanı Büyükelçi Jean-Paul Carteron ile biraraya geldi.

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