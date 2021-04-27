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Meclis'ten Başkanı 'a ortak tepki

Son dakika... , Başkanı 'ın 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" ifadesini kullanmasına ortak bir bildiri yayımlayarak tepki gösterdi.

Meclis'ten ABD Başkanı Biden'a ortak tepki

27.04.2021, 17:03 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021, 17:13

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, ABD Başkanı Joe Biden tarafından ifade edilen sözde soykırım nedeniyle bir karşı bildiri okundu. Bildiri, Meclis'te HDP dışında bulunan 4 parti tarafından kabul edildi.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:
"ABD Başkanı Joe Biden'in, 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasıyla 1915 olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplenmesini, Türkiye Büyük Millet Meclis'i olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasi saiklerle tahrifinden başka anlam taşımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü şekilde reddediyoruz.

Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı'nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir Biden'i, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, milletimizin vicdanını derinden yaralayan bu hatalı açıklamasını değiştirmeye, başta Türk ve Ermeni halkları olmak üzere, bölge halkları için barış, istikrar ve güven içinde yaşama çabalarını desteklemeye ve ikili ilişkilerimiz üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz etkiler yapacak bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz.

ABD Başkanı'nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir"

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