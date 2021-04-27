  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem ‘Soğuk cüzdanla kaçırmış’

‘Soğuk cüzdanla kaçırmış’

‘Soğuk cüzdanla kaçırmış’

27.4.2021

2 milyar dolar vurgun yaparak yurtdışına kaçan Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer tarafından dolandırılan mağdurların avukatı Serkan Keskin konuştu.

Av. Serkan Keskin

Özer'in yatırımcılara gerçek anlamda coin satmadığını, sistemin tamamen sanal olduğunu belirten avukat, "Topladığı paraları coin'e çevirmek suretiyle soğuk cüzdanına koymuş. Soğuk cüzdan dediğim küçük bir flash bellek. Bu cüzdana koyduğu paralarla Arnavutluk'a gitmiş" dedi. Yaklaşık 50 mağdurun avukatlığını üstlenen Keskin, "Üç gündür çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz geceli gündüzlü. Telefonlarımız susmuyor. Ellinin üzerinde mağdur var, çok ciddi kayıplar var. Yakalanacağına inanıyoruz" dedi.

Türkiye Thodex vurgununu konuşuyor! Sahibi Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla kayıplara karıştı

Bu arada Özer'in yatırımcıları 2 milyar dolar dolandırarak yurtdışına kaçmasının ardından, soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 20 Nisan'da Arnavutluk'a gittiği belirlenen Özer için bugün ülkenin başkenti Tiran'da toplantı yapılacak. Ama tüm ihtimalleri değerlendiren Türkiye, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'ya da ekip çıkardı. İlk planda bugün 5 kişilik Türk ekibi, Tiran'da emniyet mensuplarıyla Özer'in yakalanması için toplantı yapacak. Bu arada dava kapsamında gözaltına alınan 61 kişiden 6'sı mahkemeye sevk edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Soğuk cüzdanla kaçırmış’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.