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Son dakika: MKYK toplantısı sonrası 'ten önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) sona erdi. AK Parti Sözcüsü , toplantının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın için 'Soykırım' ifadesi kullanmasına tepki gösteren Çelik, "Hukuki dayanakla ilgisi olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Tamamen yanlış ve reddedilmesi gereken bir söylem." dedi.

Son dakika: AK Parti MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

27.04.2021, 18:34 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021, 18:35

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

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