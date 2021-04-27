SON DAKİKA HABERİ... Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs sayılarını açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 282 bin 192 testte 43 bin 301 vaka, 2 bin 703 hasta tespit edildi.

Virüs nedeniyle 346 kişi hayatını kaybederken, 45 bin 592 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 46 milyon 435 bin 343, toplam vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582, toplam vefat sayısı 39 bin 57, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 549, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 167 bin 263 oldu.



Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.