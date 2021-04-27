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Teslim olan PKK'lı sayısı 58'e yükseldi

, yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, bir terör örgütü PKK mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Teslim olan PKK'lı sayısı 58'e yükseldi

27.04.2021, 19:10 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021, 19:11

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan bir terör örgütü mensubu daha Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin, 2009'da terör örgütüne katıldığı, Irak ve İran'da faaliyet yürüttüğü belirlendi.

İkna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısı 58'e yükseldi.

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