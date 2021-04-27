  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem THY'den yeni kısıtlama sonrası açıklama

'den yeni sonrası açıklama

Basın Müşaviri 'ün sosyal medyadan yaptığı açıklamada tam kapanma süresince uçak yolculuğu yağacak vatandaşların soru işaretleri giderildi.

THY'den yeni kısıtlama sonrası açıklama

27.04.2021, 12:32

Türkiye'de koronavirüs salgını için alınan tedbirler daha da sıkılaştırıldı. Dün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tam kapanma koşulları sonrası herkesin aklına şehirlerarası yolculuk şartları geldi. 17 Mayıs'a kadar sürecek olan kapanmada uçak yolculuğu yapacak vatandaşlar ancak izin belgesiyle seyahat edebilecek.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin değerlendirmesinde: "Yetkili otoritelerin kararı gereği 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında yurt içi uçuşlar için seyahat izin belgesi zorunlu olacaktır. Belgesi olan yolcularımız uçuşlarını gerçekleştirebilirler." dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

THY'den yeni kısıtlama sonrası açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.