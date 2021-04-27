THY'den yeni kısıtlama sonrası açıklama

Türkiye'de koronavirüs salgını için alınan tedbirler daha da sıkılaştırıldı. Dün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tam kapanma koşulları sonrası herkesin aklına şehirlerarası yolculuk şartları geldi. 17 Mayıs'a kadar sürecek olan kapanmada uçak yolculuğu yapacak vatandaşlar ancak izin belgesiyle seyahat edebilecek.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin değerlendirmesinde: "Yetkili otoritelerin kararı gereği 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında yurt içi uçuşlar için seyahat izin belgesi zorunlu olacaktır. Belgesi olan yolcularımız uçuşlarını gerçekleştirebilirler." dedi.