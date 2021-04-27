Karaburun açıklarında can salı içinde bir grup sığınmacının yardım beklediği bilgisi üzerine, belirtilen bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.
Yunan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 53 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Yunan ölüme itti, Türk Sahil Güvenlik kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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