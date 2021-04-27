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Haberler Gündem Yunan ölüme itti, Türk Sahil Güvenlik kurtardı

ölüme itti, kurtardı

'in ilçesi açıklarında, sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 53 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Yunan ölüme itti, Türk Sahil Güvenlik kurtardı

27.04.2021, 20:27

Karaburun açıklarında can salı içinde bir grup sığınmacının yardım beklediği bilgisi üzerine, belirtilen bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.

Yunan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 53 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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