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Haberler Gündem Adliyelerdeki bütün duruşmalar erteleniyor

Adliyelerdeki bütün duruşmalar erteleniyor

Adliyelerdeki bütün duruşmalar erteleniyor

28.4.2021

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK), tam kapanma sürecinde acil işler dışındaki davaların ertelenmesi yönünde tavsiye kararı aldı. Karara göre, müzakere ve keşifler de ertelenecek, erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikayetler alınabilecek. Erteleme döneminde hakim ve savcılar mümkün olduğunca uzaktan ya da dönüşümlü çalışma yöntemlerini kullanacak.
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