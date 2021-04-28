Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitime ilişkin kritik açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil.

Biz her gün bütün sınıf düzeylerinde hangi gün kaç temaslı ve pozitif var bizim çocuklarımızın ailelerinde bunların tablosuna bakıyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor.



Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BULAŞI ARTIRDI MI?

Biz her gün bütün sınıf düzeylerinde hangi gün kaç temaslı ve pozitif var bizim çocuklarımızın ailelerinde bunların tablosuna bakıyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor. Öğrencilerin ailelerinde görülen vaka sayısı yüzde 20 daha düşük. Okul daha kontrollü bir ortam. Öğretmenlerimiz çok dikkatli.

AŞILAMA SÜRECİ

Öğretmenlerin aşılanması 24 Şubat'ta başladı. En son 425 bin öğretmenimize randevu açıldı.

Biz diyoruz ki bizim en riskli gruplarımız hangi gruplardır? Kazanımlarda en çok eksiği olan, öğrenme açığı en çok olan hangisi diye bakıyoruz. Özel eğitimle ilgili sınıflarda 8 ve 12. sınıflarda bu tür öğrenme eksikliklerimizi gördüğümüz için dikkat ederseniz köy okullarımızı 5 gün açtık, İlkokullarımızı daha çok açtık. Çünkü buralarda problem gördük. Şimdi tam kapanma ile ilgili süreçte tüm kurumların kapanması tavsiyesi geldi Bilim Kurulu'ndan. Tam kapanma sürecinde bu okullarımız da kapalı kalacak.