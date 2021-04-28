Bill Gates’in patent açıklamasına tepki

KORONA virüs aşılarındaki patent nedeniyle birçok yoksul ülke kaderine terkedildi. Sağlık konusunda şirketlerin patentlerinden feragat etmeleri tartışılırken, Microsoft'un sahibi Bill Gates, "Bu kötü bir fikir. Patentler kalmalı" dedi. Gates'in bu çıkışına sosyal medyada tepki yağdı.

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