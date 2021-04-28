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Haberler Gündem Bill Gates’in patent açıklamasına tepki

’in patent açıklamasına tepki

Bill Gates’in patent açıklamasına tepki

28.4.2021

KORONA virüs aşılarındaki patent nedeniyle birçok yoksul ülke kaderine terkedildi. Sağlık konusunda şirketlerin patentlerinden feragat etmeleri tartışılırken, Microsoft'un sahibi Bill Gates, "Bu kötü bir fikir. Patentler kalmalı" dedi. Gates'in bu çıkışına sosyal medyada tepki yağdı.
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