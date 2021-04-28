KORONA virüs aşılarındaki patent nedeniyle birçok yoksul ülke kaderine terkedildi. Sağlık konusunda şirketlerin patentlerinden feragat etmeleri tartışılırken, Microsoft'un sahibi Bill Gates, "Bu kötü bir fikir. Patentler kalmalı" dedi. Gates'in bu çıkışına sosyal medyada tepki yağdı.
Bill Gates’in patent açıklamasına tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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