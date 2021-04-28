İzmirli şehide gözyaşlarıyla veda

IRAK'IN kuzeyinde düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Kıvık, Pençe- Yıldırım Operasyonu'nda Nirvaseytü Üs Bölgesi'ndeki arazide şehit düşmüştü. 27 yaşındaki şehidin acı haberi İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan ailesine ulaşırken, şehidin cenazesi Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından İzmir'e gönderildi.

Şehit Piyade Teğmen Kıvık için Menderes'te cenaze töreni düzenlendi. Orta Mahalle Camii'nde düzenlenen törene şehidin ailesi, yakınları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin annesi Ayşe Canal ve kız kardeşi Merve Kıvık ayakta durmakta güçlük çekti. Ağabeyinin tabutuna sarılan Merve Kıvık, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazını ardından Orta Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.