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Haberler Gündem Şehitlerin kanı yerde bırakılmadı

Şehitlerin kanı yerde bırakılmadı

Şehitlerin kanı yerde bırakılmadı

28.4.2021

IRAK kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlenen 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avaşin-Basyan bölgesinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Bölgede tespit edilen 1 PKK'lı terörist, silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi" denildi.
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