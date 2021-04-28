Şehitlerin kanı yerde bırakılmadı

IRAK kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlenen 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avaşin-Basyan bölgesinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Bölgede tespit edilen 1 PKK'lı terörist, silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi" denildi.

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