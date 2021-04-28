Tam kapanmada 17 günlük yeni dönem

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Tam kapanma Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde yeni tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.

10.00-17.00 ARASI FAALİYET

Yeni dönemde, 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması' 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı olarak uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bazı yerler ve kişiler muaf tutuldu. Kısıtlamanın olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Zincir marketler ise pazar günleri kapalı kalacak.

13 MAYIS'A KADAR PAKET

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek. Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/ veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

KAMUDA UZAKTAN VEYA DÖNÜSÜMLÜ ÇALISMA

TAM kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek. Uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecek. Bu dönemde kamu personeli ikametlerinden ayrılmayacak.

'BİRİLERİ İSTİSMAR EDİYOR'

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma kararlarını değerlendirdi. Aralık ayında yaşanan benzer dönemde vaka ve vefat sayılarında düşüş yaşandığını hatırlatan Bakan Soylu, "Bu sadece tek ayaklı bir süreç değil. Bir taraftan dünyayı da takip ediyoruz. Burada kontrol olmazsa sürecin suiistimali kolay olur. Bunu hep gördük. Otel rezervasyonu yaptırıyormuş gibi yapıyor yola çıkıyor veya bahsettiğimiz alanlardaki birtakım şirketlerde çalışıyor gibi yapıyor. Millet fedakarlık yapıp evde otururken birileri eline aldığı kağıtla bunu istismar ediyor" dedi. Bakan Soylu, bir soru üzerine Tekel bayilerinin istisnada yer almadığını ve kapalı olacağını sözlerine ekledi.

DÜKKANLARA 'AİLECE' GİDİLMESİ YASAK

SOKAĞA çıkma kısıtlamaları sırasında fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestliğinin maksadını aşan şekilde kullanımı (markete ailece gidilmesi gibi), Çiftçi Kayıt Belgesi'nin (ÇKS) amaç dışı kullanılması gibi durumlarda kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alınacak.

ŞEHİRLERİN TÜM GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA DENETİM

ŞEHİRLERARASI seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak. Toplu ulaşım araçlarıyla veya özel araçlarla yolculuk edenlerin seyahat izin belgelerinin olup olmadığı tetkik edilecek. Geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.