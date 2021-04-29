ASALA’yı kınayan paylaşımı beğenince zorla istifa ettirildi

FRANSA'NIN Valence kentinde belediye meclis üyesi Yasin Yıldırım, Ermeni terör örgütü ASALA saldırılarında şehit olan Türk diplomatların anısına sosyal medyada paylaşılan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının "Ermeni terörü saldırılarında şehit diplomatlarımız" başlıklı görselini beğendiği için istifa etmek zorunda bırakıldı. Artan baskılar üzerine Yıldırım, görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

BAKANLIKTAN DESTEK

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yaşananlara tepki göstererek, "İfade özgürlüğü konusunda her fırsatta ders vermeye çalışanlar, huzurlarını bozan gerçeklerle karşılaşınca her türlü baskıyı kendilerine hak görüyor" ifadelerini kullandı. Fransa'da soykırım iddiasının inkarını suç olarak tanımlayan, 1 yıl hapis ile 45 bin euro para cezası verilmesine yönelik yasa parlamentodan çıkmış ancak Anayasa Konseyi tarafından ifade özgürlüğüne aykırı bulunarak iptal edilmişti. Bu nedenle Ermenilere yönelik "sözde soykırım" ülkede 29 Ocak 2001'de çıkarılan yasa ile tanınmış olsa da soykırımı inkar etmek yasal olarak cezalandırılamıyor.