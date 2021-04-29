Tam kapanma paniği başladı

Türkiye'de Ramazan ayının girmesiyle birlikte uygulamaya konan kısmi kapanma tedbirleri korona virüs vaka ve vefat sayılarını aşağıya çekmede işe yaramayınca ek tedbirler alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurt genelinde bugün akşam 19.00'dan itibaren Ramazan Bayramı'nı da içine alan 17 günlük bir 'Tam Kapanma' uygulanacağını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerin otogarlarında hareketlilik başladı. Memleketlerine dönmek isteyen on binlerce vatandaş, otogarlara ve bilet sistemlerine akın etti. Otogarlardaki yoğunluk dün hat safhaya çıkarken, şirketler çareyi ek seferler koymakta buldu. Otogarların yanı sıra, çarşılarda ve alışveriş merkezlerinde de yoğunluklar oluştu.

EKSİKLERİ GİDERDİLER

Özellikle kısıtlamada evlerinden çıkamayacak grupta olan yüz binlerce vatandaş, eksiklerini gidermek için dükkanlara akın etti. Şehirlerin meşhur çarşılarında büyük hareketlilik yaşandı. İstanbul'da da kapanmaya 1 gün kala vatandaşlar alışveriş için Eminönü'ne akın etti. Bayram sonrasına kadar kısıtlamanın devam edecek olmasıyla erkenden bayram alışverişini yapan vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı. 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, turizm merkezi Bodrum'a gelmeye başladı.

BODRUM'A HÜCUM VAR

Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyenler, ilçe girişinde araçlarıyla yoğunluk oluşturdu. Kara yolundaki trafik akışında yaşanan aksamalara polis ekiplerince müdahale edildi. Trafikte yaşanan yoğunluk, drone ile havadan da görüntülendi. Bodrum şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk yaşanırken, Marmaris ilçesinde de yoğunluk arttı.

Adem ÜLKER