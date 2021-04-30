Bakan Koca'dan flaş kapanma açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tam kapanma süreciyle ilgili açıklamalarda bulunarak "Tam kapanma ile vakaların düşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Vaka sayılarının düştüğü bir bayram yaşamak istiyoruz. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.

Vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Alınan önlemlerle pik döneminde bir düşüş olsa da istediğimiz seviyede olmadı. Tam kapanma bir zaruret oldu. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz. Vaka oranlarını iller için her hafta yayınlamaktayız. Sıkı koordinasyon ile mücadeleyi sürdürüyoruz. Bugün Antalya'dayız. Antalya'yı detayları ile değerlendireceğiz. Amacımız hasta yükümüzü giderek azaltmak.

Antalya, Isparta ve Burdur'daki durumu değerlendiren bir toplantı yapacağız. Akşam yapacağımız toplantıdan sonra vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz.