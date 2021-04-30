Ev fiyatlarında yükseliş sürüyor

Pandeminin etkisi ile evlerde geçirilen sürenin uzaması ile gayrimenkule talep arttı. Daha büyük, balkonlu, bahçeli evlere ve yazlık bölgelere ilgi kaydı. Aynı zamanda konut stokundaki azalma sebebiyle de özellikle satış fiyatları önemli oranda artış gösterdi. Endeksa. com'un verilerine göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları son bir yılda yüzde 34, kira fiyatları yüzde 14 artış gösterdi. Yazlık bölgelerde ise, son bir yılda konut satış fiyatlarında yüzde 58'leri, kira fiyatlarında ise yüzde 30'ları bulan artışlar dikkat çekiyor.

FETHİYE ADETA UÇUYOR

Endeksa Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Aylin Daylan, konut satış fiyatında en fazla artışın Fethiye'de, kiradaki artışın ise Bodrum'da yaşandığını belirterek, "Metrekare satış fiyatına bakarsak en yüksek bölge olan Çeşme aynı zamanda önümüzdeki 6 ayda da satış fiyatında en fazla artış beklenen bölge olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki 6 aylık öngörülere baktığımızda kira değerinde en fazla artış beklenen bölge ise Foça" dedi. Fethiye'de konut satış fiyatları son bir yılda yüzde 58 artış gösterdi. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 6.164 TL, ortalama konut fiyatı 820 bin TL oldu. Kira değerleri son bir yılda yüzde 21 artış gösterirken, ortalama metrekare kira 17.5 TL, ortalama kira ise 1.838 TL. Fethiye'de 6 ay sonra konut satış fiyatının yüzde 5.69, kiranın ise yüzde 3.31 artış göstermesi bekleniyor.

BODRUM YİNE REVAÇTA

Bodrum'da ise konut satış fiyatları bir yılda yüzde 57 artış gösterdi. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 TL, ortalama konut fiyatı 1.5 milyon TL. Kira değerleri son bir yılda yüzde 23.6 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 32.16 TL, ortalama kira 3.120 TL. Bodrum'da 6 ay sonraki satış fiyatı artış beklentisi yüzde 8.13, kira artış beklentisi ise yüzde 5,01 seviyesinde.

ÇEŞME FİYATTA ZİRVEDE

Çeşme'de konut satış fiyatları son bir yılda yüzde 51 artış gösterdi. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 12.240 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon TL. Kira değerleri son bir yılda yüzde 33 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 26.35 TL, ortalama kira 2.451 TL. Çeşme'de 6 ay sonraki satış fiyatı artış beklentisi yüzde 11.27, kira artış beklentisi ise yüzde 3.72 seviyesinde.