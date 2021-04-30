Kapanmada çalışana izin e-devletten

İçişleri Bakanlığı, 17 günlük kapanma sürecindeki görev düzenlemesine ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Özel sektör ve kamuda kapanma döneminde çalışma izinleri ve başvurulara ilişkin ayrıntılar şöyle:

BELGE ALINABİLECEK

17 günlük kapanma sürecinde doğrudan vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik faaliyet gösteren sağlık, üretim, imalat, tedarik, bakkal, manav gibi işyerleri ve buradan çalışanlar kısıtlamadan muaf olacak. Kısıtlamadan muaf olan sektörlerde çalışanlar izin belgelerini e-başvuru sistemi üzerinden kimlik numaraları ile kolayca alabilecek. Fabrika, imalathane çalışanları İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi alacak. Kamu personeline de görev bildirim belgesi düzenlenecek. Görev kağıdındaki suiistimalden işyerleri sorumlu olacak, zaman, güzergah sınırına uymayan personele adli ve idari işlem uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacak.



ÖLÜM BELGESİ UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLDİ

Cenaze izni için başvuru esnasında vatandaşların elektronik ortamda "Ölüm Belgesi" yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi. Başvuru konusunun doğruluğu, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek.

HAZAL ATEŞ