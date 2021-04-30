Haberler Gündem Koca açıkladı: Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V aşısına acil kullanım onayının verildiğini duyurdu. Bakan Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek." açıklamasını yaptı.

30.04.2021, 15:34 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021, 15:56