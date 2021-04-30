Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi.
Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı.
Bakan Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yakın zamanda uygulanması planlanan Sputnik V aşısı için acil kullanım onayı verdiğini duyurdu.
Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek''
Koca açıkladı: Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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