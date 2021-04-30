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Haberler Gündem Koca açıkladı: Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildi

Koca açıkladı: aşısına verildi

Sağlık Bakanı , aşısına acil kullanım onayının verildiğini duyurdu. Bakan Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak da ülkemizde kullanıma girecek." açıklamasını yaptı.

Koca açıkladı: Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildi

30.04.2021, 15:34 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021, 15:56

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi.

Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı.

Bakan Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yakın zamanda uygulanması planlanan Sputnik V aşısı için acil kullanım onayı verdiğini duyurdu.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek''

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