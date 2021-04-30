İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, 2019 yılı sonunda Çin'den başlayıp dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 küresel salgını boyunca deniz yolundaki kesintilere rağmen dünya kargo yükünün yüzde 90'ının gemilerle taşındığını söyledi. Pandeminin olumsuz etkisinin hissedildiği 2020 yılında limanlarımızda elleçlenen yük hacminin bir önceki yıla göre artarak 496.6 milyon tona ulaştığını belirten Öztürk, "İzmir bölgemizdeki limanların elleçlenen konteyner miktarındaki payı ise yüzde 15'e ulaştı. Bölge limanlarımız ve denizcilik sektörümüz, bu zor dönemde ülkemizin üretiminin ve dış ticaretinin kesintiye uğramadan faaliyet göstermesi için çaba gösterdi" dedi.

TÜRKİYE'YE LOJİSTİK FIRSAT

"Tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve artan lojistik maliyetler nedeniyle yeni arayışlar, dünyanın ana tüketim pazarı olan Avrupa'ya yakın coğrafyada yer alan Türkiye'ye üretim kabiliyetini güçlendirme, Avrupa'nın güçlü bir tedarikçisi olma fırsatı veriyor" diyen Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul Üçüncü Havalimanı, Üçüncü Köprü, İzmir-İstanbul Otoyolu, Marmaray, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü ve hızlı tren projeleri ülkemizi lojistik merkez haline getirecek önemli adımlar. Mevcut projelerin yanı sıra gümrük, altyapı, izlenebilirlik alanlarında iyileştirmelerle performans yükseltip, rekabet gücümüzü artırabiliriz. Taşımacılık gelirimiz 2019'da 24 milyar dolar. Taşımacılıktan en az turizm kadar gelir elde edebiliriz."



YÜKÜ EGE ALMALI

SON yıllarda İstanbul ve Kuzey Marmara'nın obez büyümesinden kaynaklı yaşanan sıkıntıların, Ege Bölgesi'ni lojistikte ön plana çıkardığını kaydeden Yusuf Öztürk, "Bu nedenle Ege Bölgesi'nin tamamının lojistik merkez olarak tasarlanmasını, Türkiye'nin yükünü Ege'nin almasını, teşvik ve yatırım planlarının buna göre yapılmasını öneriyoruz" dedi.