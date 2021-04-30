Yazlıkta kapanma yollarda kaos!

Muğla'da 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından bir gün önce vatandaşlar pazar yerlerine, kaymakamlık önlerine, berberlere, kuaförlere ve marketlere akın etti. Ünlü tatil merkezi Bodrum'da ise nüfus patlaması ile adeta kaos yaşandı. İlçede trafik durma noktasına gelirken, 181 binlik nüfus, 500 bini aştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Son 3 günde çok giriş oldu ancak biz bu yoğunluğu zaten yaşıyorduk. Nüfus 500 bini aştı diyebiliriz. Normalde bu nüfusa 2025 yılında ulaşacağımızı öngörüyordum ancak salgın bu işi 4 yıl öne çekti. Biz hazırlıklarımızı yapamadan birdenbire bu kaosla karşılaştık. Şu anda Bodrum'da gerçek bir kaos olduğunu hepimiz kabul ediyoruz" dedi.



ÇEŞME NÜFUSU 350 BİNE DAYANDI

TÜRKİYE'DE bugün itibari ile uygulanacak olan 17 günlük tam kapanma kararı ile birlikte yurt içi göçün en fazla yaşandığı ilçelerden biri de Çeşme oldu. Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, "Şu an ilçe nüfusumuz 250 bine varmış durumda. Bu yoğunluğun devam etmesi halinde bugünün sonunda 300-350 bin nüfusa ulaşırız diye düşünüyoruz" dedi. Gelen yoğun nüfustan kaynaklı olarak belediye bünyesindeki tüm çalışanların izinlerini kaldırdıklarını belirten Oran, "Zaten biz Çeşme olarak bu kalabalık nüfusu ağırlamaya alışık bir kentiz, yaz aylarında 1 milyona yakın nüfusa ulaştığımız süreçlerimiz de olmuştu. Bundan kaynaklı olarak aldığımız tedbirleri de göz önüne aldığımızda inşallah bir sıkıntı olmadan sağlık içinde bu süreci atlatacağız" dedi.



BODRUM'A AKIN HAVADAN DA SÜRDÜ

KAPANMA öncesi tatilci göçünün en yüksek olduğu ilçelerden Bodrum'a akın, hava yolu ile de devam etti. Birçok havayolu şirketi, talebin artmasıyla ek uçak seferleri düzenlerken Milas-Bodrum Havaalanı'na inen uçak sayısı 2 katına yükseldi.



FERDİ YAVUZ - ERDOĞAN CANKUŞ-TUBA AYHAN