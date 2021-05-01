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Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçileri çalıştıkları fabrikada ziyaret etti

Cumhurbaşkanı , 'da bir fabrikanın üretim bölümünü ziyaret etti, işçilerle birlikte iftar yaptı. İşçilerin 'nü tebrik eden Erdoğan, işçilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken, bazı ürünleri de imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçileri çalıştıkları fabrikada ziyaret etti
AA

01.05.2021, 22:27

Erdoğan, iftarda işçilerle bir araya geldikten sonra, fabrikanın üretim bölümü gezdi.

Burada işçilerle sohbet eden Erdoğan, üretim hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, işçilerle hatıra fotoğrafı çektirirken, bazı ürünleri de imzaladı.

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Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.

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