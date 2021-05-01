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Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçileri çalıştıkları fabrikada ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da bir fabrikanın üretim bölümünü ziyaret etti, işçilerle birlikte iftar yaptı. İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden Erdoğan, işçilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken, bazı ürünleri de imzaladı.