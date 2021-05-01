Erdoğan, iftarda işçilerle bir araya geldikten sonra, fabrikanın üretim bölümü gezdi.
Burada işçilerle sohbet eden Erdoğan, üretim hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, işçilerle hatıra fotoğrafı çektirirken, bazı ürünleri de imzaladı.
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Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçileri çalıştıkları fabrikada ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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